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台灣大賽即將開打，今年的戲碼是統一獅對決中信兄弟上演經典的「獅象對決」。樂天桃猿季後挑戰賽落敗，無緣爭冠，球季也就此落幕。本季從中信兄弟轉戰樂天拿下救援王的陳柏豪，也在個人臉書上發文，坦言無法進台灣大賽很可惜，但真的感謝球迷一整年的熱情應援。「2024 賽季結束，充滿驚奇的一年，很開心可以為球隊一直貢獻，非常感謝教練團和隊友們，大家都辛苦了！，讓自己可以變得更好！」陳柏豪在臉書如此寫道。他提到樂天，但也從積極面看待此事：「不過相信大家也看到了我們的努力，每一年都有機會 ，我們會持續努力、持續突破，我相信一定可以的。最後要謝謝 10 號隊友們 ，謝謝你們的吶喊和鼓勵，不管在主場還是在客場，真的都非常震撼！會起雞皮疙瘩的那種。真的很謝謝你們！」陳柏豪本季出賽52場，總共投了52.2局，戰績為2勝4敗，拿下29次救援成功，和中信兄弟後援投手吳俊偉並列聯盟第一，他的防禦率2.39更佳，因此最終拿下救援王。中信兄弟32人名單：投手：德保拉、猛登、克迪、鄭凱文、余謙、李振昌、蔡齊哲、呂彥青、吳俊偉、謝 榮豪、黃恩賜、王奕凱、陳柏均、陳琥捕手：高宇杰、林吳晉瑋、陳統恩內野手：陳俊秀、許基宏、岳東華、王威晨、江坤宇、張士綸、王政順、林志綱外野手：岳政華、宋晟睿、陳子豪、詹子賢、張志豪、曾頌恩、林書逸統一7-ELEVEn獅32人名單：投手：勝騎士（Mario Sanchez）、羅昂（Logan Ondrusek）、裴瑞茲（Hector Perez）、陳韻文、古林睿煬、邱浩鈞、林子崴、郭俊麟、高塩將樹、黃竣彥、林詔恩、辛俊昇、吳承諭、胡智爲、王鏡銘捕手：陳重羽、林岱安、柯育民內野手：陳鏞基、潘傑楷、林祖傑、許哲晏、陳聖平、林益全、陳重廷、張皓崴外野手：陳傑憲、林安可、邱智呈、林佳緯、蘇智傑、胡金龍