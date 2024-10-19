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本屆總統教育獎得主孫瑜蔓日前疑似遭同學說「是因為有病才得獎」，孫瑜蔓母親聽聞此事後相當難過，並在Threads發文，不捨說「一句話否定了孩子所有的努力」，而當時頒發獎項給孫瑜蔓的總統賴清德看到貼文後，留言回應「沒有人能否定瑜蔓的努力與勇氣」，為孫瑜蔓送上鼓勵。目前為國中七年級的孫瑜蔓，從小因聽損障礙面臨許多挑戰，憑藉自身努力克服種種難關，於今年榮獲總統教育獎肯定，不料得獎後，卻意外聽到同學說「是因為有病才得獎」。孫瑜蔓媽媽聽聞此事相當難過，於Threads上紀錄，不捨說「一句話否定了孩子所有的努力，也重重的捶碎了媽媽的心」。該張貼文引起賴清德注意，並留言送暖，賴清德表示，身為親自頒發總統教育獎給瑜蔓的人，孫瑜蔓獲獎是「當之無愧」；他大讚孫瑜蔓面對生命與身體上的困難與阻礙，始終堅持與努力，「讓我充滿敬意與感動」，直呼「這樣的勇氣是無可替代的」。賴清德強調，「或許會有不理解的聲音出現，但沒有人能否定你的努力與勇氣」，最後溫暖喊話孫瑜蔓，「你的勇敢與光芒，一直溫暖啟發著許多人」。對此，孫瑜蔓母親也驚喜表示，「天啊，真沒想到能得到總統的暖心回覆，謝謝總統的鼓勵，我跟女兒每天會腳踏實地的努力，用自己的能力為社會為公益盡力」。