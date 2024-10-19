我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱特卡西迪在IG限動哀悼連恩潘恩，悲痛表示：「一切都感覺不真實。」（圖／凱特卡西迪IG）

▲Liam原先與女友在阿根廷度假，沒想到女友離開後便發生憾事。（圖／美聯社／達志影像）

▲連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案。（圖／Liam James Payne X）

前英國愛爾蘭偶像天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne），本月17日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯1間飯店墜樓身亡，享年31歲，消息震驚全球樂壇。女友凱特卡西迪（Kate Cassidy）沈默2天後，今（19）日首度在IG限動悲痛發聲：「一切都感覺不真實。」凱特卡西迪今日凌晨在IG限動寫道：「感謝所有送來的善意話語和愛，我完全陷入了失落，過去這幾天的一切都感覺不真實，我祈求並懇請你們給我時間和空間，讓我可以在私下裡處理這一切。」此外，凱特卡西迪也向連恩潘恩表達思念之情：「我的天使，你是我的一切，我想讓你知道我愛你，無條件地、全心全意地愛著你。我將會在餘生繼續愛你，我愛你，連恩。」而文中右下角還寫了數字「444」，被外界視為1組天使數字。連恩潘恩與凱特卡西迪2022年被拍到一起現身倫敦的餐廳，不到1個月女方便公開兩人戀情，雙方也時常公開亮相。而根據《TMZ》報導，凱特卡西迪與連恩潘恩於美國時間9月30日抵達阿根廷度假，凱特卡西迪本月14日提前離開阿根廷，連恩潘恩則繼續轉入住1間四星級飯店，沒想到17日竟發生墜樓噩耗。國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）