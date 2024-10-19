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▲男子隨後又開車衝撞首相官邸，撞上路障，最後遭警方逮捕。（圖／美聯社／達志影像）

日本1名中年男子，今（19日）上午不知何故，向執政黨自民黨位於東京的本部投擲汽油彈，隨後又開車到附近的首相官邸，衝撞外圍路障，被當場制伏並拘捕。綜合《NHK》等日媒報導，事發在當地時間清晨6點左右， 男子朝自民黨本部扔擲約5枚汽油彈，其中1枚還砸中停在一旁的警車，導致車輛起火，所幸沒有釀成傷亡。隨後他又開車前往約500公尺外的首相府，衝撞路障，接著又試圖投擲類似煙霧彈的東西，但被警察攔下，並以妨礙公務罪被捕 。據消息人士透露，被捕男子是住在埼玉縣川口市的臼田敦伸（49歲），在調查過程中一直保持沉默，他所駕駛的車輛內有大約10個塑膠罐和幾支未使用的汽油彈，當地警方正在調查詳細動機和情況。1位住在自民黨本部附近的60多歲婦女表示，一大早就聽到巨響，消防車匆匆駛過，得知有人朝黨本部投汽油彈感到很驚訝。另1名工作地點在自民黨本部附近的50多歲男子則說，希望人們即便對政治有什麼不滿，也必須透過言語來表達，訴諸暴力是不可接受的。自民黨幹事長森山裕也表態譴責：「雖然還不知道動機，但我們相信不應該使用暴力，而且我們正處於選舉期間，這是民主的基礎，我們對這種行為深感憤怒。將以不向暴力屈服的堅定決心，按計劃進行競選活動。」