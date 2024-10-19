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▲而AI模式則是預測只有一個颱風生成，不過參考過去AI模式對颱風強度預測偏弱。（圖／翻攝自賈新興YT）

▲今（19日）晚至週日（20日）以及下週日傍晚至下週五（22日至25日）午前，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。（圖／翻攝自賈新興YT）

雖天氣漸漸轉涼，不過颱風季可還沒結束，下週一（21）日起南海至菲律賓東方外海熱帶系統的發展及移動趨勢，氣象專家賈新興示警，下週恐有1至2個颱風生成，路徑朝呂宋島往南海移動，至於是否為颱風季尾異常爆發？他也進一步說明，氣候上10月平均有3至4個颱風生成，因此預估下周有颱風生成很正常。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，氣候上10月平均有3至4個颱風生成，因此預估下周有颱風生成很正常，要特別觀察下週一（21日）起於南海至菲律賓東方外海熱帶系統的發展及移動趨勢；綜合歐洲模式預測及各AI模式預測均顯示，下週可能有1至2個颱風生成，目前預估路徑，均朝呂宋島進入南海的方向移動。賈新興也進一步說明，根據歐洲模式預測，下週有2個颱風發展機會較大，不過從歐洲模式看起來，低氣壓和東北季風產生共伴效應較低，颱風通過呂宋島後就會減弱，路徑要往南海後因海溫較暖，颱風才會轉強。而AI模式則是預測只有一個颱風生成，不過參考過去AI模式對颱風強度預測偏弱，有可能菲律賓東方另一個低壓也會發展成颱風，下週有2個颱風發展機會很大，颱風路徑將通過菲律賓呂宋島往南海。未來一週天氣，週日（20日）桃園以北及宜花有陣雨，午後中南部山區有零星短暫雨；下週一（21日）午後新竹以南山區有零星短暫雨；下週二（22日）東北角至宜花有零星短暫雨。下週三到下週四（23日至24日），桃園以北及宜花有陣雨，午後南部山區有零星短暫雨。下週五（25日）北北基宜花有局部短暫雨，午後花東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨。下週六（26日）午後山區有零星短暫雨；27日午後基隆至宜花有局部短暫陣雨，山區亦有零星短暫陣雨；28日北北基宜花有局部雨，午後北部及中南部有局部短暫陣雨。賈新興也提醒，留意今（19日）晚至週日（20日）以及下週日傍晚至下週五（22日至25日）午前，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。