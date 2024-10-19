台灣大賽或成古林睿煬在台最後一舞？日本媒體《日刊體育》在今（19）日爆料指出，日職球隊北海道日本火腿鬥士，針對新賽季海外戰力的增強規劃中，正在調查統一7-ELEVEn獅本土強投古林睿煬。火腿球團不僅很早就開始觀察，並且派出高層幹部實際來台考察，倘若古林睿煬在新賽季獲得旅外機會，今年「獅象大戰」的中職總冠軍戰，或許將成為他在台灣的最後一戰。
火腿隊持續關注 古林繳出生涯年
報導中提到，古林睿煬握有157公里的火球，並且本季拿下中職的防禦率王頭銜，在休賽季將能行使海外自由球員權利，因而備受火腿隊關注。古林睿煬本季例行賽先發21場，拿下10勝2敗，主投125局，狂飆出150次三振，防禦率是優異的1.66，包含勝投場次、投球局數都是生涯新高。
古林睿煬去年在亞冠賽中，先發交手日本繳出6局失1分好投，讓日本總教練監督井端弘和稱讚是名優秀的投手。賽後古林睿煬接受訪問，也表示：「渴望能夠挑戰日職或是大聯盟。」
依循大王模式 冠軍戰或成最後一舞
《日刊體育》在報導中特別提到，古林睿煬有望依循2018年的「大王」王柏融，採用相同的入札制度旅日。此外，火腿鬥士明年3月將首度來台進行交流賽，對手就包含中信兄弟及統一獅，或許是就是希望正面觀察古林睿煬。
古林睿煬上週在季後挑戰賽G1扛下先發，一掃前年3局狂失4分陰霾，總計主投7局，僅失掉1分非自責分，幫助球隊搶下重要一勝，最終闖入台灣大賽。今（19）日即將在台灣大賽G1扛下先發，若下賽季轉戰日職成真，或許將成為在台灣出賽的最後一舞，也將力求幫助獅隊拿下總冠軍。
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報導中提到，古林睿煬握有157公里的火球，並且本季拿下中職的防禦率王頭銜，在休賽季將能行使海外自由球員權利，因而備受火腿隊關注。古林睿煬本季例行賽先發21場，拿下10勝2敗，主投125局，狂飆出150次三振，防禦率是優異的1.66，包含勝投場次、投球局數都是生涯新高。
古林睿煬去年在亞冠賽中，先發交手日本繳出6局失1分好投，讓日本總教練監督井端弘和稱讚是名優秀的投手。賽後古林睿煬接受訪問，也表示：「渴望能夠挑戰日職或是大聯盟。」
依循大王模式 冠軍戰或成最後一舞
《日刊體育》在報導中特別提到，古林睿煬有望依循2018年的「大王」王柏融，採用相同的入札制度旅日。此外，火腿鬥士明年3月將首度來台進行交流賽，對手就包含中信兄弟及統一獅，或許是就是希望正面觀察古林睿煬。
古林睿煬上週在季後挑戰賽G1扛下先發，一掃前年3局狂失4分陰霾，總計主投7局，僅失掉1分非自責分，幫助球隊搶下重要一勝，最終闖入台灣大賽。今（19）日即將在台灣大賽G1扛下先發，若下賽季轉戰日職成真，或許將成為在台灣出賽的最後一舞，也將力求幫助獅隊拿下總冠軍。