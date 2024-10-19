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水庫為台灣社會重要水源設施，但受到台灣先天環境容易形成淤積，減少使用壽命，因此清淤成為必要工作。經濟部水利署去年清淤量達2050萬立方公尺，相當於2座明德水庫蓄水容量，因此今年「公務人員傑出貢獻獎」水利署「水庫更新與清淤」榮獲傑出團體獎。銓敘部公布今年「公務人員傑出貢獻獎」得獎名單，經濟部水利署「水庫更新與清淤」從54組參選名單中脫穎而出，榮獲傑出團體獎；考試院將於12月舉辦公務人員傑出貢獻獎表揚大會，表彰得獎者的卓越貢獻。水利署表示，水庫提供民生、農業、工業及科技產業發展所需用水。然而，台灣地質脆弱及颱風、洪水及強降雨造成集水區土砂下移至水庫造成淤積先天困境。對此，水利署與水土林相關單位合作，以前瞻思維擘劃流域共同治理及整體防淤策略，從源頭做好水土保育，減少泥砂入庫，並透過水庫更新改善完成石門、曾文、南化及白河水庫等排砂設施，利用颱風、洪水期間洪水，將水庫泥砂帶出，降低淤積。另外，除了以往只能在枯水期水位下降時，透過挖掘機、砂石車清理淤泥的模式，近年許多水庫都改造具有輸砂功能，運用豐水期洩洪時，透過重力排水方式將淤泥一併沖出。像是曾文水庫防淤隧道採用象鼻鋼管更是獨步全球創新設計，石門水庫阿姆坪防淤隧道亦是國內首座兼具排洪、輸砂及運輸多功能隧道，達到全年全時進行水庫清淤。近年清淤量履創新高，2023年清淤量更高達2050萬方，約為歷年平均3倍，相當於2座明德水庫蓄水容量。水利署補充，透過水庫更新及多元清淤作業模式，諸多重要水庫庫容已維持，其中曾文、德基、永和山水庫及寶山第二水庫庫容更有呈現回復，先前淤積嚴重的台南白河水庫有效容量亦已回復至1,300萬立方公尺。另外，曾文水庫近年亦採用水運方式運輸水庫淤泥替代陸運，降低砂石車對地方交通影響，水利署相關創新清淤作法亦已獲國際肯定，包括美國墾務局已納入國際教育訓練課程教材，更有許多國家邀請台灣共同參與水庫淤積改善評估。