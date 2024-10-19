資深媒體人黃暐瀚日前爆料，民眾黨主席柯文哲曾向國民黨立委吳宗憲詢問，被扣押的USB能否被檢方破解，但吳宗憲反駁無此事。黃暐瀚昨道歉，今（19）日凌晨再發文，向柯文哲道歉，並說，「深自反省，謹言慎行，未來有關柯主席的案子，我沒資格再談，也不會再談。再次致歉！」
黃暐瀚說，他常說「言我所信」，所以會說出口的事，一定是真心相信的。之所以會「失言」談到花蓮事件，就是因為9月10日的錄影現場，親耳聽到吳宗憲有談到花蓮行，在心中留下了柯文哲擔心usb被破解的印象，「這一個多月來，我從沒提過，週三錄影時隨口說了出來（並非節目腳本），引發了風波。」
黃暐瀚說，回頭檢視他在節目上講的內容，與吳宗憲的版本有很大的差異，儘管此刻他仍然相信花蓮行應該真的有談到相關議題，「但不是私下，也沒有全程緊跟，顯然加油添醋的人就是我。為此，我向柯文哲主席道歉！向民眾黨道歉！也向對我失望的聽眾觀眾道歉！」
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黃暐瀚說，回頭檢視他在節目上講的內容，與吳宗憲的版本有很大的差異，儘管此刻他仍然相信花蓮行應該真的有談到相關議題，「但不是私下，也沒有全程緊跟，顯然加油添醋的人就是我。為此，我向柯文哲主席道歉！向民眾黨道歉！也向對我失望的聽眾觀眾道歉！」
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