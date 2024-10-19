目前存在於關島西側海域正逐漸組織發展的熱帶擾動，預估有機會在下週增強為颱風，預測路徑將往西方朝呂宋島靠近的機會最高，若颱風如其發展，加上台灣受到東北季風影響，迎風面北部、東北部雨勢最猛烈。且今（19）日受到東北季風南下影響，下半天北部及東部將轉為陰有短暫陣雨的天氣，山區有大雨出現機會，並氣溫也隨之下降轉涼，低溫下探攝氏22度。
根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週最需要關注的天氣變動，將會是目前存在於關島西側海域正逐漸組織發展的熱帶擾動們（編號94W及95W），其所處環境有利增強，亦不排除兩系統合併發展可能，預測下週增強為颱風的機會較高，需再觀察。
而目前預測由於其北側受副熱帶高壓勢力向西延伸，因此未來熱帶系統發展的路徑於下週前期將往西方朝呂宋島靠近的機會最高，依目前預報來說，對臺灣直接威脅相對較低。
但要注意的是，若颱風如預期發展，並於下週末前後進一步靠近至呂宋島或南海活動，那屆時臺灣若是在東北季風的影響下，將有機會加強迎風北部及東北部的降雨程度。提醒大家，下週天氣存在較大的不確定因素，請持續關注最新的天氣預報與相關警訊，隨時做好應變準備。
此外，今（19日）下半天天氣將有些轉變，目前可看到隨著北方大陸冷高壓逐漸南下的同時，其前緣建立一道冷鋒於日本海向西南延伸至中國福建，今日隨鋒面逐漸東移通過北部海面後遠離，東北季風就會逐步南下影響，預測北部及東部今日上半天為晴時多雲天氣，下半天起至明日將轉為陰有短暫陣雨的天氣，山區有大雨出現機會。
今（19）日氣溫也隨之下降轉涼，預測高溫約攝氏26-29度，低溫約攝氏22-24度。而季風南下幅度有限，對中南部天氣影響較小，預測中南部仍可維持晴時多雲較穩定天氣，僅午後山區有零星陣雨機會，預測高溫約攝氏31-34度，低溫約攝氏24-26度，日溫差較大。
下週一（21日）東北季風減弱，北部及東部降雨減緩，氣溫微幅回升。不過很快的，下週二（22日）將再伴隨一波東北季風南下影響，臺灣又再度回到迎風北部及東部陰有短暫陣雨且氣溫轉涼，而中南部影響小，維持晴或多雲，午後山區零星短暫陣雨的天氣型態。
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而目前預測由於其北側受副熱帶高壓勢力向西延伸，因此未來熱帶系統發展的路徑於下週前期將往西方朝呂宋島靠近的機會最高，依目前預報來說，對臺灣直接威脅相對較低。
但要注意的是，若颱風如預期發展，並於下週末前後進一步靠近至呂宋島或南海活動，那屆時臺灣若是在東北季風的影響下，將有機會加強迎風北部及東北部的降雨程度。提醒大家，下週天氣存在較大的不確定因素，請持續關注最新的天氣預報與相關警訊，隨時做好應變準備。
此外，今（19日）下半天天氣將有些轉變，目前可看到隨著北方大陸冷高壓逐漸南下的同時，其前緣建立一道冷鋒於日本海向西南延伸至中國福建，今日隨鋒面逐漸東移通過北部海面後遠離，東北季風就會逐步南下影響，預測北部及東部今日上半天為晴時多雲天氣，下半天起至明日將轉為陰有短暫陣雨的天氣，山區有大雨出現機會。
今（19）日氣溫也隨之下降轉涼，預測高溫約攝氏26-29度，低溫約攝氏22-24度。而季風南下幅度有限，對中南部天氣影響較小，預測中南部仍可維持晴時多雲較穩定天氣，僅午後山區有零星陣雨機會，預測高溫約攝氏31-34度，低溫約攝氏24-26度，日溫差較大。
下週一（21日）東北季風減弱，北部及東部降雨減緩，氣溫微幅回升。不過很快的，下週二（22日）將再伴隨一波東北季風南下影響，臺灣又再度回到迎風北部及東部陰有短暫陣雨且氣溫轉涼，而中南部影響小，維持晴或多雲，午後山區零星短暫陣雨的天氣型態。