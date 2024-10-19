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▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」共將有三場盛大煙火秀。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲今日首場活動將從18:30開始，由十鼓擊樂團除了演出傳統古樂曲目。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」停車與接駁資訊（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「2024日月潭花火音樂嘉年華」交通管制（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

日月潭秋季盛事「日月潭花火音樂嘉年華」登場！2024年日月潭花火節一共有7大系列活動，其中包含3場煙火秀，分別在10月19日、11月2日及23日舉行，花火音樂嘉年華於今（19）日開跑，首場的煙火秀於伊達邵碼頭登場，360秒璀璨煙火將結合十鼓擊樂團，表演13首打擊曲目。《NOWnews今日新聞》整理三場煙火秀觀賞地點、交通接駁與交通管制，一文掌握。🔴「10月19日（六）鼓波連天震明潭－伊達邵場次10月27日（日）2024日月潭環湖馬拉松11月02日（六）台灣大哥大日月潭花火音樂會<智由心 MeMes>－水社場次11月2-3日（六、日）2024日月潭紅茶文化季11月09日（六）日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華11月23日（六）NTSO國立臺灣交響樂團電影花火音樂會－向山場次10月19日伊達邵地區：360秒璀璨煙火：活動將從18:30開始，十鼓擊樂團除了演出傳統古樂曲目，也融合台灣原住民文化、中國歷史、韓國傳統和自然元素，與伊達邵國小學生一同演出。演出曲目包含專為日月潭而做的《逐鹿躍動～映明潭》、展現鄒族原始生命力的《手鼓聯奏：拍手歌》等13首曲目。表演結束後將有360秒煙火。11月2日日月潭水社：480秒日月潭最長花火秀：為台灣大哥大花火音樂會，由知名歌手艾薇、柏霖登場與「樂興之時管絃樂團」共同演出。11月23日向山遊客中心：360秒煙火秀由NTSO國立台灣交響樂團演奏好萊塢電影主題曲，以及日本宮崎駿動畫音樂，展現煙火與音樂的交響盛宴。好萊塢電影主題曲包含《西城故事》、《侏羅紀公園》、《冰雪奇緣》，《魔法公主》與《魔女宅急便》等知名動畫配樂，以及原住民族歌謠和台灣歌謠。搭乘台灣好行日月潭線（台中干城↔日月潭），抵達日月潭或水社，車程約105分鐘。搭乘台灣好行車埕線（車埕↔日月潭），抵達日月潭，車程約30分鐘。可在「水社綜合商場站」轉乘花火節免費接駁車。（10/19場次請在「日月潭纜車站」下車，再步行至會場。）搭乘國光客運1833（台北↔日月潭）抵達日月潭，車程約215分鐘。在「水社綜合商場站」轉乘花火節免費接駁車。（10月19日場次在「日月潭纜車站」下車，再步行至會場。）：走國道3號或國道1號皆可。可走中投快速公路或省道。）：可走國道1號或國道3號。日月潭風景區管理處表示，規劃台中高鐵花火專車，可當天往返日月潭，讓搶不到住宿的民眾，也能輕鬆賞煙火。620元（含台中－日月潭往返車票、乘船券）台中干城→台中高鐵→日月潭纜車站（3班：A-9:00、B-9:30、C-10:00出發）日月潭纜車站→台中高鐵（3班：A-20:40、B-20:45、C-20:50出發）▪️400元（含台中－日月潭往返車票）台中干城→台中高鐵→向山遊客中心（3班：A-9:00、B-9:30、C-10:00出發）：日月潭纜車站→台中高鐵（3班：A-20:40、B-20:45、C-20:50出發）「伊達邵花火音樂會」於晚上6點半登場，下午4點伊達邵地區就禁止車輛進入，並劃為行人徒步區，遊客可搭船到伊達邵賞煙火，或搭乘往來水社至日月潭纜車站的免費接駁車，到站後就可步行到煙火會場。▪️接駁時間：進場16:30-19:00、散場19:30-22:00接駁路線水社綜合商場⇄九龍口（米洛克飯店）⇄雲品酒店⇄文武廟⇄日月潭纜車站▪️接駁時間：進場17:00-19:30、散場21:00-23:00▪️接駁路線：藍線：伊達邵義勇街口⇄日月潭纜車站⇄文武廟⇄雲品酒店⇄九龍口（米洛克飯店）⇄水社綜合商場綠線：向山遊客中心⇄水社綜合商場▪️接駁時間：進場17:00-19:30、散場20:00-23:00▪️接駁路線：藍線：伊達邵義勇街口⇄日月潭纜車站⇄文武廟⇄雲品酒店⇄九龍口（米洛克飯店）⇄向山遊客中心綠線：水社綜合商場⇄向山遊客中心集集警分局表示，前來日月潭周邊旅遊的遊客，務必遵守員警交通指揮，九龍路口至水社壩間路段禁止路邊停車外，也開放九龍口至蠻荒咖啡路段外側車道兩路段及向山遊客往頭社方向路邊停車，但水社隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車。集集分局並強調，為避免日月潭街區交通堵塞，建議駕車遊客車輛應依標線停放，切勿違規停車，伊達邵街區劃設為行人徒步區義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街區域實施交通管制，除公務車輛外，其他車輛禁止進入。10月19日、11月2日、11月23日，16時至23時。1、台21線64K+500往頭社方向4線道之外側車道(水社隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車) 。2、台21線60K+500(九龍路口)至蠻荒咖啡路段4線道之外側車道。3、禁止車輛進入地區(行人徒步區)時段及路段時段：113年11月2日，16時至23時。路段：名勝街(載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家及住家運載民生貨物車輛等除外)。時段：113年10月19日，16時至23時。路段：義勇街。水沙連街。日月街(日月街、水秀街口)。文化街(文化街、德化街口)。德化街(德化街、文化街口)。瑪蓋旦街(瑪蓋旦街與義勇街口至瑪蓋旦街與日月街口路段)。