山陀兒颱風日前襲擊南台灣，高雄市區有民眾發現，水溝內竟長出樹來。國民黨高雄市議員陳美雅也在臉書爆料，高雄市鼓山三路靠近吳鳳路口的水溝裡，竟然長出大樹，高度超過2公尺，痛批市府到底多久沒清水溝？市長陳其邁回應，環保局已經清除完畢，市府會隨時滾動式檢討，希望能落實相關防汛工作。
陳美雅在臉書秀出照片，有民眾陳情鼓山三路靠近吳鳳路口水溝長樹，服務處立即到現場查看，從水溝底用尺丈量後居然這棵樹有210公分高，這到底要多久沒清水溝才能這麼安心生長呢？巡視週邊後發現，前後的水溝洞也都有長樹了！她要求市府落實全市清淤，針對這幾次淹水區域也都要去檢視相關排水系統是否有良善！
陳其邁說，會隨時滾動式檢討，希望能落實相關防汛工作。環保局則說明，沿線水溝已清淤完畢，原則上每年各區完成巡檢清疏1次，針對易淹水地區增加清疏頻率，此處接獲通報後除立即派員清疏，也將全面加強全市側溝巡檢。
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陳其邁說，會隨時滾動式檢討，希望能落實相關防汛工作。環保局則說明，沿線水溝已清淤完畢，原則上每年各區完成巡檢清疏1次，針對易淹水地區增加清疏頻率，此處接獲通報後除立即派員清疏，也將全面加強全市側溝巡檢。
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