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安洗瑩場邊無視教練影片引發熱議！韓國羽球一姊安洗瑩在巴黎奧運奪下生涯首面奧運金牌，但在奧運結束後，公然槓上韓國羽協，揭露了國家隊訓練中的不合理制度，以及長期遭受的不公平對待，連南韓總統尹錫悅都公開回應將會改進。今年度最大體育盛事巴黎奧運，在8月底落幕，安洗瑩在金牌戰上以直落二輕取來自中國的何冰嬌，也順利收下個人生涯首面奧運金牌。公開槓上韓國羽協後，甚至連總統尹錫悅都親自在奧運英雄晚宴上回應，表示：「舊方法需要被創新，訓練方式也需要創新，以及創造公平訓練環境，這些都是我們之後必須要做的事情。」而安洗瑩在巴黎奧運後，因傷勢影響長達近2個月沒出賽，直到本月初才正式回歸賽場。該影片中可以看到，