安洗瑩場邊無視教練影片引發熱議！韓國羽球一姊安洗瑩在巴黎奧運奪下生涯首面奧運金牌，但在奧運結束後，公然槓上韓國羽協，揭露了國家隊訓練中的不合理制度，以及長期遭受的不公平對待，連南韓總統尹錫悅都公開回應將會改進。不過，近期回歸賽場的安洗瑩，被拍攝到在丹麥公開賽的場邊，完全無視教練成池鉉向她說話，這幕「0互動」的畫面在網路上引起熱議，顯然雙方仍未完全達成和解。
公開揭露羽協惡行 場邊無視教練
今年度最大體育盛事巴黎奧運，在8月底落幕，安洗瑩在金牌戰上以直落二輕取來自中國的何冰嬌，也順利收下個人生涯首面奧運金牌。但就在奧運結束後，安洗瑩揭露韓國羽協的一系列惡行，包含長年受到不平等對待、幫男選手洗衣服和跑腿等近乎霸凌的舉動，引發全國以及世界球迷譁然。
公開槓上韓國羽協後，甚至連總統尹錫悅都親自在奧運英雄晚宴上回應，表示：「舊方法需要被創新，訓練方式也需要創新，以及創造公平訓練環境，這些都是我們之後必須要做的事情。」
而安洗瑩在巴黎奧運後，因傷勢影響長達近2個月沒出賽，直到本月初才正式回歸賽場。17日出戰超級750系列丹麥公開賽，雖然以2：1逆轉擊敗泰國名將依瑟儂，挺進女單8強，顯現回歸後實力依舊，不過場邊一幕卻引起網友熱議。
該影片中可以看到，第2局技術暫停階段，教練成池鉉走向安洗瑩並一邊給出意見，但安洗瑩選擇無視，並且轉過身以避免視線交集，在喝完水後就徑直走回場上，雙方完全0互動，場面異常尷尬。
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今年度最大體育盛事巴黎奧運，在8月底落幕，安洗瑩在金牌戰上以直落二輕取來自中國的何冰嬌，也順利收下個人生涯首面奧運金牌。但就在奧運結束後，安洗瑩揭露韓國羽協的一系列惡行，包含長年受到不平等對待、幫男選手洗衣服和跑腿等近乎霸凌的舉動，引發全國以及世界球迷譁然。
公開槓上韓國羽協後，甚至連總統尹錫悅都親自在奧運英雄晚宴上回應，表示：「舊方法需要被創新，訓練方式也需要創新，以及創造公平訓練環境，這些都是我們之後必須要做的事情。」
而安洗瑩在巴黎奧運後，因傷勢影響長達近2個月沒出賽，直到本月初才正式回歸賽場。17日出戰超級750系列丹麥公開賽，雖然以2：1逆轉擊敗泰國名將依瑟儂，挺進女單8強，顯現回歸後實力依舊，不過場邊一幕卻引起網友熱議。
該影片中可以看到，第2局技術暫停階段，教練成池鉉走向安洗瑩並一邊給出意見，但安洗瑩選擇無視，並且轉過身以避免視線交集，在喝完水後就徑直走回場上，雙方完全0互動，場面異常尷尬。