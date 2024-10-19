我是廣告 請繼續往下閱讀

2022年間、九合一大選前，台南爆發學甲88槍擊案，槍手孔祥志受「紅龜」的洪政軍指使，前往議員謝財旺競選總部，以及某科技公司掃射88槍。孔祥志犯案後偷渡逃往中國大陸，遭警方押解返國，台南地院一審判刑8年。而孔祥志因另案入監服刑，近日他表示要照顧母親，請求具保停押未准，由於日羈押期將屆，台南高分院認為，孔祥志已有逃亡事實，仍有繼續羈押的原因及必要性，裁定自11月1日起延長羈押2月。據了解，台南學甲88槍案震驚社會，孔祥志受「紅龜」的洪政軍指使，前往議員謝財旺競選總部，以及某科技公司掃射88槍。檢警介入調查，發現學甲慈濟宮董事長王文宗也涉案，案經台南地院一審宣判，洪政軍判刑10年、槍手孔祥志判刑8年，王文宗雖被認定是幕後藏鏡人，但法官認證據不足，僅依使犯人隱避罪處刑6月，可易科罰金。目前孔祥志已提上訴，但他因另案入監服刑，近期他提出要照顧母親，請求具保停押未准。由於羈押期將屆，台南高分院認為，槍手孔祥志犯罪嫌疑重大，且已有逃亡大陸地區的事實，認為仍有繼續羈押的原因及必要性，因此裁定延長羈押2月。