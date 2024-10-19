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總預算案卡關，立法院長韓國瑜出手邀約行政院長卓榮泰與朝野黨團幹部餐敘，並召集朝野協商，也無法化解僵局，立法院院會昨早表決，藍白再度封殺總預算案，讓總預算案仍無法付委審查。韓國瑜隨後接見中華民國第34屆醫療奉獻獎得獎人一行，致詞時還自嘲，「目前三黨不過半，所以院長頭髮掉得快！」韓國瑜昨接見中華民國第34屆醫療奉獻獎得獎人一行，現場貴賓包含本屆醫療奉獻獎評委會主委葉金川、立法院厚生會創會會長黃明和、立法院厚生會會長萬美玲、衛福部次長周志浩、《聯合報》社長游美月、營運長洪淑惠營運長、聯利媒體副總經理詹怡宜、財團法人厚生基金會執行長陳柏同等人。韓國瑜致詞時首先恭賀在場得獎人獲此殊榮，他也提到，本屆國會新科立委55位，占比也將近半數，讓國會充滿活力與朝氣。然而這屆國會三黨不過半的態勢，難免有政治碰撞、攻防，但他對新國會的和諧具有高度信心。韓國瑜回憶，他和黃明和當年擔任立委時，大部分委員政治攻防焦點會放在張力較大的議題上，而黃明和所發起的厚生會，卻致力於衛生醫療、環境保護及弱勢族群照顧等真正關懷與貼近人民的議題，如今政治變遷，歷經時間的考驗，厚生會成員與組織越來越壯大，本屆立委共有80位加入該會，反倒是政治攻防張力較大的政治團體，在立法院已經較為少見。