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▲林氏璧提到，合力他命強效錠是原廠進口，而且官網也強調了此事。（圖／翻攝合力他命藥品官網）

國人喜歡到日本旅遊，更有許多旅客到日本將逛藥妝店，再扛藥品回台成為必執行的任務。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，多半的人會從日本帶藥有兩個原因，一是迷信在日本買的品質或效果比較好，二是現在日幣匯率相對低，有一定的價差。林氏璧本人為前台大感染科醫師孔祥琪，經營的臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」經常分享日本旅遊心得，最近就有新貼文提到台灣人喜歡到日本狂買藥物。林氏璧認為有兩大原因，第一則是迷信在日本買的品質或效果比較好。有些藥物因為法規不同，同樣藥品台日成分會不一樣。這還有些可能的理論基礎。但比方說合力他命的「都市傳說」，合力他命強效錠明明是原廠進口的，「」。而另一個更重要的原因，就是匯率價差。林氏璧表示，他建議。他提醒，他也呼籲，藥物終究是藥物，不是吃補，不要迷信日本成藥，「不要把它當土產買來送人，也不要拜託你去日本的朋友帶回來」，當然也別再麻煩朋友要幫忙查價、盡量買到最便宜的。