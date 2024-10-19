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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），當地時間18日赴密西根州底特律造勢時，傳出意外插曲，現場麥克風不知何故，有將近20分鐘的時間發不出聲音，導致川普不得不中斷他的激情演說。好不容易恢復正常後，川普就揚言不會付錢給設備出租公司。根據《國會山報》報導，川普當時正在談論他的關稅政策，麥克風卻突然不再傳遞他的講話聲，有人遞給他另一支麥克風，但同樣不起作用。在等待修繕期間，川普就在台上來回踱步，不時高喊口號。 周圍的支持者也熱情大喊「USA！USA！」試圖不讓場面冷掉。等到麥克風終於恢復正常後，川普一開頭就說：「我不會為這家租給我們這些垃圾的愚蠢公司支付帳單。然後就會有一個故事說，川普沒有付錢給承包商。不，當他們做這種事時，就是別付錢，太可怕了。」川普還揚言，如果再出現類似問題，他將會起訴設備公司。