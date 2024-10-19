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英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）9日公布2025世界大學排名，台大比去年退步20名，位居172名。台大校長陳文章今（19）日在2024學年第1學期第1次校務會議時，檢討台大論文引用分數近年持續下滑，近期將公布論文質量並重的措施。據THE排行，台大近年最好成績為2021年來到97名，但後續皆不斷下滑，2024年為152名，今年公布的2025年排行則下滑至172名，一口氣倒退20名。陳文章表示，大學主要任務是培育人才，排名雖非主要任務，但也還是有值得參考、努力之處。他會中拿出台大收集統計資料，近10年QS世界排名上，最近4年來則多在65至68名間；THE排名則有明顯起伏，近10年以2021年排名最佳，排名世界第97，2018年最差則來到198名，相差超過100名。他表示，THE排名不易掌握，但在QS排名（QS World University Rankings）可再精進希望透過新的獎勵措施，2028年台大百歲校慶時，台大新增1個主領域進入QS前50名，至少8成學科進入前100名。陳文章分析，無論在QS或THE排名上，台大的論文被引用數都確實下降，也影響學校排名，近期將提出新的鼓勵方案與措施，鼓勵教師產出高品質的研究論文，需要加強重點領域的國際影響力，不能只聚焦美國、日本，而是更積極推動海外合作。針對學生部分，他表示，雖然不見得是為了排名，而是為了幫助學生增加國際視野，台大將加強與國外大學雙聯學位合作，強化全英語授課的課程、系所、學程，鼓勵學生到海外實習。陳文章去年接受媒體專訪時就指出，大學人事聘任、薪資等機制應再鬆綁，「否則吃大鍋飯，不會有世界頂大。」他舉例，大學校長領有3萬7000元主管加給，系主任、院主管等各有加給數額，實際狀況卻是，部分大系有1000多名學生，主管加給卻和100多人的小系雷同，而學生多狀況也複雜，導致不少教授當了一任主管獲得資歷就離開了。陳文章也提到，國內大專校院人事聘任亦不夠彈性，通常在國外參訪，海外不少學校校長、高階行政主管，看到有潛力的年輕學者都能直接給予offer、談聘任，但台灣的大學師資聘任都須經過公開甄選、三級三審，「看到好的人才我沒辦法開口。」