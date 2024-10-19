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▲以綽號「胖哥」為首的應召站，除以行動車的方式流動接送女子外，更利用通訊軟體傳送旗下小姐爆乳照片吸引客源。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲6名女服務生以每次新台幣5千至1萬元不等之代價從事性交易，全案警訊後將依法裁處。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高市警局三民一分局日前破獲以綽號「胖哥」為首的應召站，除以行動車的方式流動接送女子外，更利用通訊軟體傳送旗下小姐爆乳照片吸引客源，客人只要約好性交易時間、地點，馬伕就會載送小姐至指定地點，以每次新台幣5千至1萬元不等之代價從事性交易。全案警訊後除將6名女服務生依法裁處外。警方也將溯源揪出「胖哥」應召站集團幕後操縱成員。三民第一分局日前接獲情資，綽號「胖哥」所經營的色情應召站，流竄於高雄市汽車旅館從事色情性交易，經多日探訪蒐證，10月17日15時持搜索票在三民區熱河二街一處汽車旅館，查獲6名女服務生李女（40歲）、李女（32歲）、徐女（26歲）、林女（40歲）、潘女（43歲）、林女（22歲）及載送之馬伕張男（61歲）、林男（60歲）、張男（56歲）到案，現場並查扣保險套、手機等贓證物。員警於汽車旅館外守候埋伏，果然發現一輛計程車搭載女子前來，女子在汽車旅館外下車後即走入汽車旅館。員警見時機成熟，即入內在汽車旅館先是查獲2名小姐，再循線於附近的一處加油站查獲馬伕林男等3人，車上另有潘女等4名小姐等候應召。全案偵訊後，6名女服務生坦承曾與不特定人從事性交易，被依違反社會秩序維護法裁處，另3名馬伕則依刑法妨害風化罪嫌移請高雄地檢署偵辦。後續警方將持續溯源擴大追查，揪出「胖哥」應召站集團首腦。