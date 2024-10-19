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▲未來一週，19日鋒面通過及東北季風增強、20日至24日東北季風影響，迎風面擴散條件轉好，中南部污染物仍稍易累積。（圖／取自環境部官網）

中南部今（19）日好天氣出遊要注意，最新空氣品質監測資訊顯示，中部以南因受空氣污染物包含臭氧、細懸浮微粒所影響，且午後臭氧濃度易上升，今（19）日空品監測資訊顯示，雲嘉南、高屏地區顯示為「橘色燈號」，環境部提醒南部，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，尤其空氣品質不良於下午4時30分、晚上10時。環境部空氣品質監測網及氣象署19日10時資料顯示，今（19）日鋒面通過及東北季風增強，迎風面擴散條件稍轉好，中部以南污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。依上午10時監測結果，北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。今（19）日空品監測資訊顯示，雲嘉南、高屏地區顯示為「橘色燈號」，環境部提醒南部，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，未來一週，19日鋒面通過及東北季風增強、20日至24日東北季風影響，迎風面擴散條件轉好，中南部污染物仍稍易累積，午後臭氧濃度易上升，惟23日至24日東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環境部提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。