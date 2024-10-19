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▲響應粉紅10月，中衛全新推出「3Dv」翹鼻V臉口罩，有效美化臉型，能為女性增添美麗與自信。（圖／中衛提供）

十月是國際乳癌防治月，根據國民健康署統計，乳癌是台灣女性癌症發生率第1名！CSD中衛連續四年與雅詩蘭黛集團「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」合作，共同提醒婦女把握早期發現、及早治療黃金時機。CSD中衛行銷經理周令怡表示，自2021年，中衛連續三年推出粉紅絲帶公益聯名口罩及濕巾，累計總共提撥316萬元投入乳癌防治宣導行動。今年邀請大家持續支持粉紅力量，特別將中衛經典「櫻花粉」系列平面口罩換上粉紅絲帶公益限量包裝，並印上Time To End Breast Cancer限定鋼印，每盒50片，公益售價300元。周令怡說，為擴大支持粉紅計劃，除了限量公益包裝款，原本的櫻花粉成人平面及3D口罩，也一起加入公益行列。10月31日前，凡在momo、博客來、PChome、Yahoo等電商平台，任選三盒享88折優惠，再加碼送價值129元的酒精濕紙巾，數量有限，送完為止。每售出一盒櫻花粉系列口罩，中衛就提撥100元做公益，目標將捐贈一百萬元給「財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會」，幫助台灣女性早日終結乳癌。為鼓勵大眾一起散發愛心，即日起至10月底止，至實體門市或電商平台購買任一櫻花粉系列指定口罩，憑電子發票或載具至中衛官方LINE(ID：@csd_taiwan)完成登錄，就有機會抽中雅詩蘭黛集團知名專櫃品牌保養美妝品，包含海洋拉娜、倩碧、Jo Malone London、品木宣言等粉紅絲帶限定款好禮，共抽出10位。響應粉紅10月，中衛特別於10月25日全新推出「3Dv」翹鼻V臉口罩，要為女性增添自信與勇氣。中衛行銷經理周令怡表示，口罩是女性臉上最大的時尚配件，以往消費者只能把重點放在口罩色系的變化。經中衛努力研發2年，終於帶來前所未見的創新突破！全新「3Dv」口罩，首創能戴出翹鼻、收下巴的視覺效果，有效美化臉型，讓女性戴起來美麗升級！