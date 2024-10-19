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運價本週依舊持續走低，上海航交所昨（18）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），小跌0.42點至2062.15點，跌幅0.02%，呈現連8跌，跌幅再度縮小。其中美東線跌幅最大，跌幅達10.5%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1095美元，較前期減少90美元，跌幅4.4%，失守2000美元整數關卡；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2312美元，較前期減少57美元，跌幅2.4%；美西線每FEU（40呎櫃）為4726美元，較前期減少4美元、減幅0.08%；美東線每FEU（40呎櫃）為4969美元，較前期減少585美元，跌幅10.5%，是本週跌幅最大的航線。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1193美元，上漲207美元，漲幅20.99%；南美線（桑托斯）每箱運價6235美元、較前期減少106美元，跌幅1.67%；東南亞線（新加坡）每箱運價420美元、較前期增加317美元，漲幅7.97%。業者指出，美東的船舶都比較大，裝載率約8成，但美東線跌幅擴大，主要是因受到先前罷工3天關係，部分船班都出現延誤狀況，所以有些貨物都改走美西，造成美西現在呈現爆艙狀態，因此美西下個月起比較有希望漲價，美東線則比較困難，還有機會再小跌一點，使其更接近市場價格。中國十一長假後本周出口貨量開始增溫，船舶大量減班後，市場需求降低，傳出11月初可能將加徵附加費，近日也開始陸續宣布要喊漲GRI（綜合附加費）40呎櫃約加收1000美元到1500美元，由現在的運價推算漲幅最少2成。