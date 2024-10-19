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▲案發前連恩就因情緒不穩定、在酒店大廳怒摔筆電而遭到工作人員架回房間的狀況，案發後警方也在連恩所居房內搜出不明白色粉末。（圖／Liam Payne IG）

▲事業上的落差與不順加上遭到公司解約，似乎是讓連恩大受打擊、走上絕路的原因之一。（圖／liampayne IG）

▲連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案。（圖／Liam James Payne X）

英國男子天團One Direction（一世代）的成員連恩潘恩（Liam Payne），17日早間驚傳從阿根廷布宜諾斯艾利斯的酒店中墜樓身亡，享年31歲。據悉，連恩離世前情緒異常，不僅被工作人員架回房間，房內更是一片狼籍，根據初步驗屍報告，阿根廷警方也證實連恩在死前吸食了會致幻且影響精神健康的非法藥物「水晶」，不排除連恩濫用藥物的可能，目前仍然持續調查中。綜合外媒報導，案發前連恩就因情緒不穩定、在酒店大廳怒摔筆電而遭到工作人員架回房間，不久後就傳出墜樓的消息，救護隊到場時連恩早已因身上多處重傷而不治身亡。案發後警方前往連恩與女友所居住的房間調查，發現現場相當混亂，家具、電視遭到破壞現場還散落著諸多不明白色粉末與鋁箔紙和打火機，疑似在房內吸毒。據福斯娛樂旗下的新聞網《TMZ》報導，警方經過化驗確認現場的「白色粉末」為分別用於治療恐慌症、癲癇的藥物氯硝西泮與會導致食用者情緒起伏不定、攻擊性強烈的毒品「水晶」。深入調查後，阿根廷警方也發現連恩墜樓時現場並未有其他人的蹤影，因此結合驗屍報告，初步判定連恩墜樓疑似與吸食非法藥物受所產生的有關，目前依然會持續追查。連恩離世與涉毒有關一事，震驚全球歌迷與歐美樂壇，不少粉絲推測，連恩情緒低落、復吸毒品與日前遭經紀公司環球音樂解約有關。其實早在One Direction時期，連恩就已出現涉毒的跡象與輕生的念頭，所幸重新振作的他在單飛後與其他成員一樣，持續堅持在音樂創作的道路上耕耘。可惜後續的發展並不順遂，過程中也頻頻受挫，所發的專輯遲遲無法回本外，同時導致第二張專輯無期限延，事業上的落差與不順加上遭到公司解約，似乎是讓連恩大受打擊、走上絕路的原因之一。國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）