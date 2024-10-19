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▲員警見狀立即引導女童父母上警車，緊急開道護送。（圖／記者郭凱杰翻攝）

「謝謝你們，救回我的寶貝！」日前一對林姓夫妻抱著年僅2歲的女童奔進高市警局新興分局自強路派出所，神色驚慌地向值勤員警表示，女兒喝奶時突然昏厥失去意識，無論怎麼呼喊都沒反應，員警見狀立即引導女童父母上警車，緊急開道護送，讓原需5分鐘的路程，不到2分鐘就平安抵達醫院，令倆夫妻萬分感激！由於時間急迫，女童父母在途中行經自強派出所時，林爸爸急向派出所員警求助，遂下車詢問員警最近的醫院路線並慌張地表明女兒的狀況，請求警方協助需緊急送醫治療，警員鄭英傑、車昱樺聽聞後隨即將焦急的母親及女童引導上警車，並開啟警報蜂鳴器緊急開道護送，讓原需5分鐘的路程，不到2分鐘就平安順利抵達大同醫院，將女童交由醫護人員進行救護診療。林姓夫妻見女兒甦醒，激動地感謝員警即時幫忙開道救援，才能夠第一時間將寶貝女兒送至醫院接受治療，第一次碰到這種情況，真的是把夫妻倆嚇得手足無措，所幸自強警當機立斷協助開道送醫，如此具同理心的服務，令倆夫妻萬分感激，直喊「謝謝你們，救回我的寶貝！」