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台積電最新法說報喜，Q3獲利年增54%，第三季毛利率57.8%，大幅領先市場預期及先前公司財測展望。券商法人表示，雖然台積電17日股價出現小跌，但對持有台積電等台股高含積ETF來說，本季台積電法說會報喜，至少未來一季甚至2025年股價表現猶如吃下一顆定心丸。台積電最新法說公布Q3獲利年增54%，第三季毛利率57.8%、營利率47.5%，最主要原因是台積電先進製程已佔公司整體營收高達69%，背後歸功於市場對於AI需求暴增，對於AI半導體之關鍵元件，包括AI晶片、AI伺服器，及ASIC（特殊應用IC）和其他周邊晶片等支援元件的需求將增加。新光台灣半導體經理人詹佳峯認為，從台積電本季亮麗財報組成因子分析，可以發現台積電今年以來獲利成長主力，已逐漸往AI等先進製程等相關領域靠攏，特別是面對全球AI商機如雨後春筍般萌芽，已為半導體製造商及AI相關相關供應鏈，在2025年繼續吃下更多AI商機大餅。例如，現階段全球AI算力需求激增下，讓國外雲端大廠在AI資料中心部署架構發生變化，包括在運算、通訊與儲存等IT設備皆須調整，同時，資料中心的基礎設施如冷卻系統、不斷電系統（UPS）、配電裝置與備援電池也需升級更換，這將讓不同類型的產品規格掀升級潮，直接受惠的族群有AI伺服器、網通、儲存、散熱與基礎設施等的台廠都將受惠。另外，詹佳峯指出，近年來ChatGPT、大型語言模型（LLM）等全球AI相關應用需求的加持下，讓國內AI半導體供應鏈，享受AI軟、硬體通吃商機，尤其是AI半導體核心在IC製造、IC設計、IP矽智財等族群，全球AI市場迅速成長下，AI晶片成長前景翻紅。台灣半導體供應鏈除本身正處於半導體產業成長周期，搭配現在美國人工智慧周期才剛啟航，未來雙重潛力更加速半導體中長期股價表現，至少在2025、2026兩年產業基本面成長依舊亮眼。新光投信表示，美國9月啟動降息，11月隨總統大選結果出爐，新政府上台，科技股在受惠降息及新人新政策帶動下，將有望繼續扮演成長股的領頭羊。而台灣半導體供應鏈扮演全球科技業的重要樞紐，現階段台灣半導體不少重量級權值股，已成功站穩在AI趨勢浪尖上。值得投資人可趁目前股價在估值合理階段，持續低接作分批布局，或者改採定期定額長線擁抱半導體高市值ETF，是掌握未來AI半導體黃金十年的最佳選擇。