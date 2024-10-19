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▲連恩年少成名，是「一世代」的成員之一，墜樓身亡享年31歲。（圖／美聯社／達志影像）

▲連恩的爸爸（左）看著粉絲搭建的「臨時祭壇」，陷入沉思及無盡的悲傷當中。（圖／美聯社／達志影像）

▲「一世代」連恩小檔案。（圖／Liam Payne X、社群中心製圖）

前英國愛爾蘭偶像天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne）17日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間飯店墜樓身亡，享年31歲，連恩的父親傑夫潘恩（Geoff Payne）今（19）日抵達現場認屍，看到許多粉絲為連恩送上的鮮花和照片，傑夫陷入沉默，更拿起一張照片端詳親吻，喪子的心痛溢於言表，而連恩的遺體也將在英國大使館協助下，送回家鄉。據英國媒體報導，連恩的爸爸傑夫今日抵達兒子墜亡的飯店認屍，他看到現場粉絲為連恩搭建的臨時祭壇，放滿照片和鮮花，及給連恩的小卡片，傑夫默默拿起來端詳，更心痛親吻照片上的連恩臉龐，心情無比沉重。傑夫也向現場粉絲致意，謝謝大家來給連恩送別。報導指出，傑夫入住阿根廷另一間飯店，在英國大使館官員和保安的陪同下，已到當地醫院的太平間確認了連恩的身分，接著又到當地檢察官辦公室會面，處理相關事宜，預計會在政府單位的幫助下，把連恩的遺體運回英國再舉辦喪禮。傑夫也會將連恩的遺物一併整理後帶走，白髮人送黑髮人，讓現場圍觀的粉絲也看哭。日前連恩死訊傳出後，家人也向外界統一發表聲明，內容寫道：「我們的心都碎了，連恩會永遠活在我們心中，我們會記住他善良、有趣和勇敢的靈魂。」而根據阿根廷警方調查顯示，連恩在墜樓前有吸食會致幻且影響精神健康的非法藥物「水晶」，房間也有情緒失控破壞的痕跡，是否是因此墜樓還要再進一步調查。※連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）