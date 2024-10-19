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▲伍佰菜單全部諧音梗，幽默感爆棚。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢2公社公開版》）

▲伍佰將在Legacy TERA舉辦演唱會。（圖／月光音樂提供）

近日有一對新人在婚宴上大玩諧音梗，推出「伍佰菜單」讓現場賓客和網友笑聲不斷。這張特別的菜單以伍佰的經典歌曲命名，如「愛你一萬圓」、「浪人情糕」，共計12道菜。菜單一經網友分享，立即成為熱門話題，讓許多人感受到這對新人的創意與幽默。這場婚禮中最吸引眼球的莫過於這張「伍佰菜單」，菜名全是伍佰的經典歌曲改編而成，一共有12道佳餚，從「愛你一萬圓」、「愛情限時拼」、「我會蛤蛤的」、「心愛欸呷蝦啦～」、「挪威的參林」、「魚你到永久」、「少年欸！夯啦！」「浪人情糕」、「愛情的雞頭」、「世界第一塔」、「酥到你！」到「Last 哈根達斯」。每個名字都引起了賓客的注意。《爆廢2公社公開版》貼文一出，這份菜單馬上成為了網友間的熱門話題。這份「伍佰菜單」在被曝光後，引發網友瘋狂留言，表示這對新人絕對是伍佰的鐵粉。「看到菜單就像聽到音樂！」有網友這樣調侃，並笑稱這麼有創意的婚禮設計應該讓「紅包也包五百元才對！」網友們紛紛表示想在自己未來的婚禮上模仿這樣的創意。此外，近期也有網友表示希望「伍佰能在大巨蛋開演唱會」，不過似乎只能等他11月在Legacy TERA的演唱會結束再等候下一步消息。