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▲高雄鹽埕區的天天沙茶火鍋，許多老高雄人從小吃到大。（圖／記者葉盛耀攝）

▲天天沙茶火鍋的沙茶醬相當講究。（圖／記者葉盛耀攝）

▲天天沙茶火鍋屬於較重口味一點的湯頭，涮煮各式配料都適合。（圖／記者葉盛耀攝）

▲頂級雪花牛一樣是當天現宰黃牛，但是油花相當細緻漂亮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲店家自製豆皮，尺寸相當大，比坊間豆皮更具嚼感。（圖／記者葉盛耀攝）

▲牛肉丸不僅爽脆紮實，且咬下去會爆汁，吃時要小心。（圖／記者葉盛耀攝）

入秋後就是吃鍋的好時機，「天天沙茶火鍋」是許多老高雄人從小吃到大的火鍋餐廳，從民國36年開業至今，雖然中間曾經歇業過，但是長久以來總是人氣很旺，建議想去吃之前先訂位以免久候。所謂的沙茶火鍋，通常是指汕頭火鍋，湯底習慣以扁魚、蝦米等來提香，並沒有加入沙茶，而是僅在吃時沾佐上沙茶醬，「天天」的沙茶醬相當講究，號稱選用澎湖或東港的扁魚、東港蝦米、北港產紅蔥頭，另外還有芝麻與花生粉等，香氣濃郁，鹹甜度也適中。相較其他店家，「天天」的湯頭也屬於較濃郁一些的，剛上桌時香氣就足，且鹹度也偏高一些。當然，若是喜歡香氣更重，菜單上有個「扁魚酥」可以點來再加入湯頭中。「天天」的火鍋配量相當多，丸餃類、蔬菜類，還有往往要到台南才吃得到的手工魚冊這裡也有，至於肉類，這裡牛肉選用的是現宰黃牛肉，建議直接點份頂級雪花牛，有著細緻均勻的油花，入鍋中涮煮個幾秒即可，吃起來香嫩多汁。自炸豆皮也是來此的必點菜，標榜店家自炸，一上桌時會以塑膠袋包著，尺寸不僅比人臉還大，甚至比鍋子還大，因此建議直接就著袋子手剝小塊後再放入鍋內，吃起來完全無油耗味且更有嚼感。周星馳電影裡的撒尿牛丸會有超狂的爆汁效果，這裡竟然也有個噴汁牛肉丸，建議當天穿白色上衣時就別吃這道了，因為牛肉丸會誇張地爆汁，而且就如「墨菲定律」那樣，似乎專噴白上衣的顧客。記者這天不知其「威力」大小，不僅噴到上衣，褲子也遭殃。但是牛肉丸的鮮香爽脆，依舊令人印象深刻。地址：高雄市鹽埕區七賢三路240號電話：07 551 8868營業時間：17:00~23:00公休：每週四