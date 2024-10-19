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NBA美國職籃季前熱身賽，金州勇士今（19）日在主場迎戰洛杉磯湖人，也是雙方熱身賽上的第2度交手，本場比賽湖人選擇讓主力先發球員全數輪休，因此「皇之子」Bronny James也獲得先發出賽機會，而他表現不錯，全場攻下17分外帶4籃板3抄截；至於勇士部分一哥Stephen Curry則是也未出賽，本場比賽在主場坐陣的灣區大軍，開賽就一路暫居上風，輪番外線攻勢讓湖人小將群難以應付，首節打完勇士就取得36：18雙位數差距。，勇士取得多達26分領先。下半場雙方易籃再戰後，勇士團隊外線手感依舊火燙，包含了射手Buddy Hield、Brandin Podziemski等人都接連飆進三分球，第三節勇士再打出一波38：22的攻勢，也讓比賽早早就進入到垃圾時間，今日比賽，Jonathan Kuminga攻下17分4籃板，Andrew Wiggins貢獻13分3籃板3助攻，替補上陣的射手Buddy Hield挹注14分4籃板4助攻，後衛Brandin Podziemski得到16分4籃板3抄截。至於客場出戰的湖人，或許是昨日才剛對陣太陽，且雙方一路鏖戰至延長賽，所以此戰主力先發球員則是皆並未上場，後衛Quincy Olivari攻下全場最高22分，外帶6籃板2助攻，中鋒Jaxson Hayes得到7分7籃板，值得一提的是，金州勇士今年在季前熱身賽的表現相當出色，加上今日贏球後，戰績來到了6勝0負。，最終該年賽季他們在總冠軍賽上，以總比數4：2擊敗塞爾提克，順利奪下該年冠軍，今年灣區大軍能夠繳出怎樣的表現，相當值得關注。