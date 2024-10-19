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▲賴清德、蕭美琴今出席總統府全新常設展《民主方舟：台灣永續前行》暨漫畫特展《超！台！漫！－漫畫裡的台灣百味》」開展活動。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（19）日出席總統府全新常設展《民主方舟：台灣永續前行》暨漫畫特展《超！台！漫！－漫畫裡的台灣百味》」開展活動時表示，本次展覽具「跨領域」、「跨時代」及「跨宇宙」等三大特色，常設展以「民主方舟」為主題，象徵著每位國人都是民主方舟的領航者，政府會以民主與團結引領國家繼續前進，歡迎民眾前來參觀，進一步了解總統府歷史脈絡及台灣在不同時期的發展。賴清德、副總統蕭美琴今在總統府秘書長潘孟安陪同下，出席總統府全新常設展「民主方舟：台灣永續前行」暨漫畫特展「超！台！漫！漫畫裡的台灣百味」開幕式。賴清德致詞時表示，1986年9月28日民進黨為爭取民主而誕生，一路走來，和台灣人民共同打拚，一方面突破黨禁、報禁、戒嚴、廢除刑法一百條，爭取百分之百的言論自由；另方面全力推動總統直選、國會全面改選，讓台灣由專制走向民主。賴清德說，2000年民進黨首度執政，開放民眾非假日參觀總統府，充分展現民主精神，民主就是人民作主，總統府只不過是總統、副總統及相關同仁的辦公地點，產權是屬於國民全體，國民有權利進到總統府來，進一步了解這棟建築及台灣的過往。賴清德指出，前總統蔡英文設置總統府常設展，同樣秉持民主精神，進一步的開放，提供民眾了解民主更深一層的意涵，上次常設展主題是「世界台灣」，這次常設展的主題則是「民主方舟」，意即民主台灣是太平洋上的一艘方舟，以和平為燈塔，民主為指南針，自由、人權、法治為旗幟，文化及生態永續為船身，以科技為動力。他說，「每個台灣人民都是這艘方舟的領航員，我們團結合作，航向世界、迎向未來，這就是民主方舟策展重要的內涵」。賴清德認為，這次展覽有三大特色，第一是「跨領域」，介紹台灣豐富的自然生態與科技成就，呈現台灣是生態、科技、文化、民主的多元方舟；第二是「跨時代」，除了有歷任總統的影像，也展示台灣半導體發展的歷史、台灣的公民運動及爭取民主的進程，在一樓迴廊上也有總統府建築的歷史說明，讓來參觀的民眾來到這裡，可以清楚了解台灣每項成就都得來不易，值得珍惜。第三是「跨宇宙」，賴清德提到，其中一個展間運用AI技術，生成各種「如果沒有台灣」的多重宇宙，凸顯AI的科技性、未來性，也凸顯台灣的重要性，要將台灣打造成「人工智慧島」，這也是AI應用第一次出現在總統府的展覽。賴清德提到，除了常設展，文化部特別策劃的《超！台！漫！—漫畫裡的台灣百味》特展，也讓大家看到台灣漫畫豐沛、多元的創意，在漫畫的世界裡，呈現另一個面向的台灣，同樣令人讚賞，而展覽的最後有拍貼機，歡迎大家和他及蕭美琴一起合照，傳到臉書、IG與朋友分享。賴清德邀請國人來總統府參觀《民主方舟：台灣永續前行》常設展，因為每位台灣人民都有權利來到總統府，「大家都是民主方舟的領航者，我們會以民主與團結引領國家繼續前進」。蕭美琴致詞時表示，這次展覽的內容非常多元，包括生態、民主、國際、科技、公民運動，更有台灣韌性的精神，還有總統府歷史以及相關規範、物件等，讓民眾來到總統府，可以進一步了解總統府歷史脈絡以及臺灣在不同時期的發展。蕭美琴指出，「民主方舟」顧名思義就是大家都在同一條船上，很多外國朋友來到台灣，看到台灣雖是一座小小的島嶼，卻有很多不同意見、多元主張，但最終大家都能找到共識、一起向前，「因為我們在同一條船上，必須要團結努力」。蕭美琴認為，台灣的產業非常多元，世界所肯定的高科技產業，也可以在這次常設展中看到其歷史脈絡，以及在百工百業中為了讓台灣安居樂業、和讓國家更好，共同努力的人們。蕭美琴說，台灣的生態非常多元，在這個小小方舟上，很多外國朋友會注意到，台灣有山、有海，而且可以在短短2、30分鐘內，從海邊到山上，從山上再到海邊，這樣的多元生態同樣呈現在民主方舟上，一起承載著國家的美麗與哀愁，以及所有國人的夢想與未來。