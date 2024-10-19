中華職棒台灣大賽總冠軍戰將於今（19）日在台北大巨蛋點燃戰火，根據中信兄弟球團公布資訊，首戰經全數售罄，確定將吸引滿場的38,500名觀眾；同時，雙方也以公布先發投手，兄弟派出洋投德保拉面對獅隊本土王牌古林睿煬。稍早，兄弟和統一球團也透露了首戰的先發打序，兄弟由年輕外野手宋晟睿扛下開路先鋒，許基宏打第4棒，獅隊則大致維持挑戰賽陣容，只是指定打擊由胡金龍替代林安可先發。

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根據中職官方統計，總冠軍賽率先取得1勝的球隊，擁有87.09％的奪冠機率，尤其是獅隊過去在台灣大賽7次拿下首勝，最終都拿下冠軍。值得一提的是，統一首戰派出古林睿煬，是相隔18年後，再有本土投手扛下冠軍戰G1先發，前次已經要追溯到2006年的「嘟嘟」潘威倫。


台灣大賽首戰　中信兄弟先發、打序：

第1棒：右外野手、宋晟睿

第2棒：中外野手、岳政華

第3棒：指定打擊、陳子豪

第4棒：一壘手、許基宏

第5棒：三壘手、王威晨

第6棒：左外野手、曾頌恩

第7棒：游擊手、江坤宇

第8棒：二壘手、岳東華

第9棒：捕手、高宇杰

先發投手：德保拉


台灣大賽首戰   統一獅先發、打序：

第1棒：右外野手、林佳緯

第2棒：左外野手、邱智呈

第3棒：中外野手、陳傑憲

第4棒：一壘手、陳鏞基

第5棒：三壘手、潘傑楷

第6棒：指定打擊、胡金龍

第7棒：捕手、陳重羽

第8棒：游擊手、陳聖平

第9棒：二壘手、林祖傑

先發投手：古林睿煬


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