▲慈善拍賣會總計34件名家作品拍賣款項及捐款共萬，3000萬全數將用於弱勢學童教育等用途。(圖／柳榮俊攝2024.10.18)

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大家功德會為照顧社會角落的弱勢民眾與學童，(18)日晚舉辦主題名為「傳愛12」的藝術品慈善拍賣會，立委不分藍綠登台幫忙「叫價」，催出台下企業家愛心，壓軸的當代國際藝術家李真雕塑「餘韻」起標價300萬，最後拍出420萬，由企業家張芳溥董事長得標，總計34件名家作品拍賣款項及捐款共萬，3000萬全數將用於弱勢學童教育等用途。大家功德會成立於2011年，由善心人士劉啟仲號召企業界友人創立，長期協助台中、彰化及南投地區投入弱勢學童教育、弱勢家庭扶助。109年該會首度嘗試結合藝術與公益，舉辦慈善拍賣會，7件藝術品拍出888萬，疫情間停辦直到去年復辦，28件藝術品拍賣金額及捐款共2079萬，今年是第三度舉辦拍賣會。今年台上拍品看頭十足，包括已逝建築及美學名家漢寶德的書法「無物之象」、已逝畫家席德進水彩「綠川吊腳樓」、蔡尉成雕塑「螺絲兵」、洪易雕塑「虎爺」、蔡玉葉壓克力畫作「花樣年華」、子問的雕塑「文殊菩薩」、劉素如油畫「月隱山林」、義大利藝術家Elena Salmistraro的雕塑「Bosa X Disney 90周年米妮」、梁奕焚油畫「女人」、更生人藍元昌國畫「春山煙曉」，10件作品起標價由28萬至68萬不等。「傳愛12」的藝術品慈善拍賣會邀請藍綠立委組成「愛心拍賣團」，包括立法院副院長江啟臣、立委蔡其昌、何欣純、黃秀芳、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人都上台幫忙「叫價」，現場高潮迭起，最後由立委蔡其昌把李真雕塑作品「餘韻」從300萬喊到420萬，由企業家張芳溥董事長得標。除拍賣盛會，大家功德會也進行理監事交接儀式，由第四屆理事長羅達仁把火炬傳給亞哥開發建設董事長廖紀友象徵交接。廖紀友特別感謝創會長劉啟仲當年號召好友行善，播下善的種子，如今已長成大樹，該會前年和今年更二度獲內政部「全國性社會團體公益貢獻獎」銀質獎殊榮肯定。大家功德會執行長汪開宏說，該會長期協助中、彰、投地區弱勢學童教育與貧困家庭的生活，這次席開100桌，有10桌是邀請資助的學生一起用餐，7所受該會「夢想+」助學圓夢計畫資助的中小學生齊聚，包括擔任開場演出的台中市中山國中舞蹈隊等校。汪開宏說，該會資助許多孩子，都需克服家庭經濟或身體障礙難關，以台中市啟明高中一年級學生周軒瑋為例，自幼因早產造成視網膜剝離導致全盲，卻不放棄人生追尋音樂夢，去年成為該會「築夢學田」計畫資助對象，晚間也到會場獻唱，感動全場。