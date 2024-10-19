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NBA美國職籃季前熱身賽，金州勇士今（19）日在主場迎戰洛杉磯湖人，也是雙方熱身賽上的第2度交手，此戰湖人主力先發全數輪休，勇士並從比賽開始就從頭壓著紫金大軍打，終場就以132：74痛宰湖人，分差多達58分，熱身賽6戰下來戰績全勝，尚未嘗過輸球滋味。而勇士總教練Steve Kerr稍早在賽後接受記者訪問，談到自己對於球隊今晚以及整個季前熱身賽的傳球表現有多滿意？Kerr表示，「我認為非常好，而且我們很好地在場上控制了球權，球隊今晚和整個季前熱身賽都有不錯的進攻節奏。而關於勇士今日先發球員的表現，Kerr則認為，「我認為De'Anthony Melton在串聯這組球員方面做得很好，。我喜歡這個陣容的身高和運動能力，這為我們的防守奠定了很好的基礎。」，前鋒Jonathan Kuminga攻下17分4籃板，新賽季將改打後衛的Andrew Wiggins貢獻13分3籃板3助攻，替補上陣的射手Buddy Hield挹注14分4籃板4助攻，後衛Brandin Podziemski得到16分4籃板3抄截，至於Draymond Green則是全場沒有出手紀錄，貢獻2分4籃板5助攻。