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▲黃柏雄妻子上台致詞時一度哽咽，提及幕後工作人員的安全問題。（圖／三立提供）

已故攝影師黃柏雄獲得第59屆電視金鐘獎「特別貢獻獎」，他擅長拍攝動作場面，卻因為劇組疏失，在2022年於苗栗神仙谷進行拍攝工作時發生墜谷意外，從此天人永隔，也因此引發外界關注劇組人員的工安問題，黃柏雄妻子Una上台致詞時一度哽咽，提及幕後工作人員的安全問題，希望資方及所有劇組人員、演員正視問題，獲得滿堂彩。Una致詞表示：「我老公一定有很多感謝的人，我跟他說你想感謝的人要自己說才有意義，謝謝每個提醒他休息的人，我很崇拜我老公，很喜歡他認真的樣子，但我從來沒跟他說過，因為我只在乎他什麼時候回家，提醒大家愛要及時。」提及摯愛，她一度哽咽，深吸一口氣才能繼續說下去。Una話鋒一轉，喊話外界：「懇請所有資方演員，所有的演員和工作人員，請好好照顧這些人，不要邊拍邊改，請強制他們確實準備好再開機，更新設備達到現場所有需求，達到確實的協助，因為不是每個資方都願意在這些項目花錢，希望所有演員工作人員不要再默默承受，請勇敢說不、集體說不。」一番話獲得全場鼓掌認同。Una最後也直呼：「黃博雄愛你們，請你們帶著他的愛、他的熱情、他的高度、他的善良、他的分享、他燦爛的笑容繼續走下去。」