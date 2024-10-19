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NBA季前熱身賽，金州勇士以132：74大勝洛杉磯湖人58分，豪取熱身賽6連勝，季賽正式開打前取得好彩頭。今（19）日這場比賽湖人後衛「皇子」Bronny James攻下生涯新佳的17分，還命中一記三分球，比賽中他一次積極爭球時，將勇士後衛Brandin Podziemski 給撞飛出去，打得相當積極。此役賽前，Steve Kerr表示， Stephen Curry今晚不會參加比賽，上周他扭傷了手指，Kerr稱自家主將將為開幕戰做好準備。今晚勇士先發為：De’Anthony Melton、Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green、Trayce Jackson-Davis.。面對湖人新軍，勇士很快在首節拉出36：18的猛烈攻勢，就此揚長而去，終場大勝對手58分。算上今天這場比賽勇士在熱身賽取得6連勝，上一次勇士在季前熱身賽取得5勝0敗的戰績是在2021-22賽季，他們最終奪冠。Bronny這一場比賽終於得到先發機會大展身手，第二節大空檔三分球開張，此前他在外線8投0中，這一次投籃把握住，對他信心會有所提升。這位球星之後今晚17投7中，砍下17分4籃板1助攻3抄截1阻攻。勇士這邊則以J. Kuminga的17分為最佳。今天比賽中，湖人派上的球員大多是例行賽輪換之外的球員，實力自然和正規軍出擊的勇士有落差。不過他們依然奮力拚戰，第三節比賽Bronny和勇士後衛Brandin Podziemski 爭搶球權，後者被直接撞飛出到解說席，Bronny似乎有支肘動作。