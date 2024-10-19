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台鐵公司10月17日起推出全新「茶香燻雞便當」，主菜選用以茶葉燻製的雞腿排，沒有過重的調味。台鐵也邀「台灣最速男」稱號的短跑國手楊俊瀚擔任宣傳大使，他表示，身為運動員，健康飲食對體能和訓練至關重要，茶香燻雞便當是一款兼顧美味與營養的選擇。台鐵為響應衛生福利部國民健康署推動《營養及健康飲食促進法》推出全新「茶香燻雞便當」。該便當由台北餐旅分處精心製作，不僅延續台鐵便當的美味口碑，更在營養配比上做了大幅升級。主菜選用以茶葉燻製的雞腿排，沒有過重的調味；主食以白米加上紅藜及糙米等未精製全榖雜糧，搭配玉米提供多樣化的口感，並保留了更多天然營養素；有別於傳統的排骨便當，這款便當配菜的蔬菜及膳食纖維增量很多，並選用非油炸豆製品，符合現代人對於低油、低鹽及高纖飲食的需求。獲邀擔任宣傳大使的楊俊瀚表示，茶香燻雞便當是一款兼顧美味與營養的選擇，能參與這次的推廣計劃，個人感到非常榮幸，希望能透過這次代言的機會，讓更多人了解健康飲食的重要，並能品嘗到這款均衡又美味的便當。茶香燻雞便當每份售價100元，於午、晚餐時段在台鐵便當台北站南3門行動餐車、台北2、3、4號店、板橋店及桃園店均有販售。台鐵公司表示未來將持續根據市場回饋，推出更多符合均衡飲食趨勢的選擇，讓健康飲食的列車開向台灣各個角落。