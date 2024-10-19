我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李銘順以《八尺門的辯護人》擊敗弟弟李銘忠，奪下「迷你劇集男主角獎」。（圖／NOWnews攝影中心）

▲許瑋甯（右）拿下「迷你劇集女主角獎」，李銘順（左）喊話雷嘉汭未來會更好。（圖／NOWnews攝影中心）

▲李銘順以《八尺門的辯護人》拿下「迷你劇集（電視電影）男主角獎」。（圖／三立、NOWnews製圖）

第59屆金鐘獎「迷你劇集男主角獎」入圍堪稱死亡之組，不僅李銘順、李銘忠兄弟「網內互打」，其中《八尺門的辯護人》、《不夠善良的我們》更是呼聲超高，最終由李銘順不負眾望拿下，李銘順一上台接過獎就忍不住喊：「Holy媽祖！」讓全場嗨翻，他在後台受訪時也透露，下次一定要將弟弟李銘忠送上台，他的10萬獎金可以全數給對方也沒關係，「我真的很幸運，弟弟跟老婆都在這一行，特別有話題性。」李銘順打敗夏靖庭、張耀仁、賀軍翔和弟弟李銘忠這些勁敵，順利奪下「迷你劇集男主角獎」，他在台上開玩笑感謝弟弟李銘忠，他受訪時表示：「獎項的鼓勵不嫌多，是演員的辛苦得到獎勵，很開心！」他也提到，覺得自己特別幸運，在這個行業並不是孤單一個人，還有弟弟和老婆陪伴，「本來以為一個人在這個行業，再相聚是幸福緣分。」苗可麗以《愛愛內含光》奪得「迷你劇集女配角獎」，受訪時提及自己有去廟裡敲鐘，李銘順也笑說自己當時也在現場，他們確實是一起去敲鐘的，「再次恭喜可麗姐。」這次李銘順拿下大獎，弟弟李銘忠卻錯失機會，幾家歡樂幾家愁，他也表示：「弟弟很支持我，不管誰上台拿走獎座，他都會很為我開心。」雷嘉汭以《八尺門的辯護人》入圍迷你劇集最佳女主角，但最後由許瑋甯拿下；身為同劇演員，李銘順也表示《八尺門的辯護人》還有很多亮眼成績，也祝福對方「未來會更好」，別因此氣餒。