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▲IKEA在紀念「台灣30週年」的廣告中，以「家一直都在」為主題，利用不同產品闡述了多個跨越30年光陰的故事。（圖／翻攝自IG@ikea_taiwan）

瑞典家具零售商IKEA（宜家家居）自1994年進駐台灣，至今已30週年，並在全台成立8間分店，平價又有質感的家居好物早已融入台灣人的生活。而IKEA近期為了紀念30週年，推出一系列產品廣告，短短幾句文案訴說著9個打動人心的故事，讓一票網友看哭直呼：「短短幾個字道出人生，簡單的文字還能這麼直擊人心。」一名網友今（19）日在Threads上發文，表示：「IKEA的廣告文案太有深度了。」只見IKEA在紀念「台灣30週年」的廣告中，以「家一直都在」為主題，利用不同產品闡述了9個跨越30年光陰的故事，故事皆是從1994年開始至2024年，有兒女長大、父母變老的感嘆，也有寵物離世的感傷，短短幾句話卻能讓人代入不同視角的人生感動，令人不得不佩服這次深植人心的文案。不少網友看到噴淚，紛紛留言，「看一個沙發廣告看到流淚是正常的嗎」、「怎麼回事？這是我小時候才有的廣告深度欸！這個廣告已經讓我記住所有產品了」、「短短幾個字道出人生，簡單的文字還能這麼直擊人心」、「這個切入點好優秀，不講物件本身，講物件對人們的意義。好厲害的文案」、「不賣商品，只販售家的感覺」、「這文案加了洋蔥」。而過去曾幫IKEA進行居家改造廣告的奧美廣告副創意總監許力心曾表示，她在想廣告標語時，必備3個元素「解決痛點」、「有知識價值」、「引起共鳴」，這也連帶顧及到3個面向「準確度」、「啟發性」及「感染力」，一定要讓觀眾覺得廣告就像在對他們講話一樣，也要具有社會關懷及品牌高度，這才是一個成功的廣告標語。而IKEA身為全球最大的家具零售企業，不斷傳遞「家」的情感給顧客，無論是透過打動人心的廣告，又或是在賣場設置多個樣品屋空間，都能讓消費者體驗到家帶來的不同感受，這或許也是IKEA長久以來，都還是能吸引顧客一再回訪的最大原因。