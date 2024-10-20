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▲劉俊謙（左起）、郭雪芙、Lulu、許莉廷、楊銘威出席《此時此刻》慶功宴。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲劉俊謙這次沒有得獎，直言很想回到飯店去睡覺。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲郭雪芙這次差點就能奪下視后，她坦言之後還是會有機會。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

影集《此時此刻》在第59屆金鐘獎入圍9項全都槓龜，今（20）日舉辦慶功宴，Lulu（黃路梓茵）、劉俊謙、郭雪芙、楊銘威、許莉廷一同受訪，郭雪芙聽聞自己以些微票數敗給視后楊貴媚，直言：「非常感謝，能入圍就很不容易。」而Lulu錯失人生只有一次的「新人獎」，她前一晚的綜藝場也槓龜，讓她形容這兩晚就像「走味的咖啡」，「這故事告訴我們，要繼續努力奮鬥，要有得獎才會有人理你。」Lulu透露，在戲劇場確實比較緊張，儘管沒有得獎，但被看見就很開心了，還笑說在劇中親了林柏宏之後，對方似乎一直在躲她，「他都無消無息，我甚至不知道他要來頒獎。」Lulu聽聞評審給予她極高評價，也樂得直呼：「掌聲鼓勵，我真的很棒，那就很開心， 我來慶功宴就為了這句，很值回票價很開心。」她也開玩笑表示，因為這次沒得獎嚐盡人情冷暖，甚至喊話：「昨天陳漢典、今天劉俊謙，我宣布從此加入戲劇圈。」上一次香港人在金鐘獎獲獎是20年前的張衛健，劉俊謙這次沒有得獎，直言很想回到飯店去睡覺，雖然宣布獎項的當下，他在台下要表現得很大方，但其實還是會在意，「因為不知道什麼時候還會再來金鐘獎，現在調適好了。」他也透露女友蔡思韵剛拍完戲，目前人也在台灣，他前天就到台灣來，兩人昨天已經有見面，他接下來在台灣的作品已經上得差不多，目前在台灣沒有拍攝計畫，這次來台灣喝到想念的「大奶微微（大杯珍奶微糖微冰）」，他也幽默表示：「我和蔡思韵之間的關係容許大奶微微的存在。」郭雪芙這次差點就能奪下視后，她透露，儘管這次沒得獎，之後還是會有機會，至於這次能被評審看見，她認為和這次角色突破有關係，「以前都演偶像劇漂漂亮亮，單親媽媽不一樣，覺得滿有趣的。」也笑說和搭檔劉俊謙有關係，「真的靠你了。」劉俊謙附和，「演員有時候真的很看對手，要玩得很開心。」郭雪芙也表示，如果之後有更豐富的角色，她都會想挑戰看看。