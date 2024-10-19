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▲楊銘威以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。（圖／記者陳明安攝）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮的星光大道進行中，紅毯星光熠熠，以《此時此刻》入圍戲劇節目男配角獎的楊銘威，一身帥氣西裝走上紅毯，可惜入圍女配角獎的老婆方志友日前腳受傷無法走紅毯，被問到如果老婆得獎會不會抱她上台？楊銘威笑說：「會不會我也受傷骨裂？」還語出驚人表示老婆跌倒就是給自己的祝福，因為「擋過了一個煞」，還笑說她自受傷後，已經好幾天沒洗澡。楊銘威在走紅毯幕後提到了老婆的狀況，透露方志友目前腳板骨裂所以腳不能落地，還開玩笑表示：「所以她這幾天都沒有洗澡！」楊銘威自爆自己的「金鐘幸運物」是拍《此時此刻》時的粉紅色紅內褲，為了走紅毯他有飲食控制，但因為太臨時抱佛腳了，所以並沒有瘦太多，他打趣自己是前幾個走紅毯的，所以是目前的第一帥。至於老婆方志友的祝福？他竟說：「摔下樓梯是給我的祝福」笑說這可能是擋了一個煞，雖然很可惜方志友沒辦法走紅毯，畢竟都禮服都準備好了，但楊銘威表示方志友沒有偷哭，這幾天都被服侍得很好。