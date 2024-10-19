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▲吳宗憲（右2）、KID（右1）靠《綜藝玩很大》拿下最具人氣綜藝節目獎。（圖／三立提供）

▲吳宗憲（右）今日到台中幫鹿希派（左）站台，也激動分享金鐘感言。（圖／吳宗憲臉書）

▲陳漢典（左起）、吳姍儒、吳宗憲、Lulu這次都槓龜，沒拿下主持人獎。（圖／記者李政龍攝）

62歲「綜藝天王」吳宗憲主持的節目入圍第59屆金鐘獎4個獎項，可惜最後只有《綜藝玩很大》抱回「最具人氣綜藝節目獎」，今（19）日吳宗憲現身台中哈雷機車總部，力挺兒子鹿希派的老唐牛肉麵台中分店開業。他也分享金鐘「三槓」的感想，笑說自己很在乎，但是「不在意」，更說他是藝人的同時也是生意人，副業生技產品也很認真在做研發，笑說明年要拚諾貝爾獎，幽默發言讓現場眾人笑翻。吳宗憲入圍金鐘其他獎項都槓龜，僅《綜藝玩很大》獲得人氣獎，他今日現身鹿希派的牛肉麵店開幕儀式，提到自己其實也很在乎金鐘獎，但是「不在意」，他表示目前除了主持節目外，副業研發生技產品今年也獲得3項大獎。吳宗憲說自己雖然是藝人，但轉戰商場也能「華麗轉身」變成生意人，會努力投入研發，更開玩笑說要拚到明年拿諾貝爾獎。至於未能拿下綜藝節目主持人獎，輸給《超級夜總會》的苗可麗、許效舜、澎恰恰，吳宗憲也說很恭喜他們，他表示是因為自己的兩個節目同時入圍，「網內互打」才被分票，但也沒關係，他祝福得獎者，更笑虧昨日苗可麗的深V禮服，開岔都開到肚臍上了，也是相當有誠意。昨日金鐘結束慶功宴上，吳宗憲也和女兒吳姍儒Sandy一起現身，他笑說是自己烏鴉嘴，開場時就已經說了：「今天拿到人氣獎就夠了」，本來是上台領獎的禮貌性客套話，沒想到一語成讖，真的只拿到人氣獎；同樣以《綜藝大熱門》入圍的陳漢典在旁邊一聽見，也開玩笑說：「真的問題出在你，抓到了。」