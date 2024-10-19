我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方志友登上紅毯時，曝光自己的復原狀況，更提到非常感謝李李仁贊助她輪椅。（圖／NOWnews攝影中心）

▲方志友儘管腳傷尚未完全康復，但仍以亮片禮服上陣，要角逐最美女星。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在今（19）日晚上在台北流行音樂中心隆重登場，以《有生之年》入圍戲劇節目女配角獎的方志友，雖然因為受傷不能走路，但還是坐上輪椅出席盛會，相當有誠意，對於老公楊銘威說抱她上台自己也會骨裂，讓方志友送上白眼，又聽聞老公說她跌倒是幫他擋煞，方志友直呼：「沒什麼好跟他說的！」反應笑翻在場眾人。方志友日前在定妝時不慎摔下樓梯間，導致腳板骨裂，因此沒辦法走路，但她還是坐輪椅出場，不浪費已經選好的漂亮禮服和華麗珠寶。方志友原本還以為楊銘威會嘴甜說自己是他的幸運物，得知老公竟說「跌倒是幫他擋煞」，方志友露出超無言的表情，隔空回應：「沒什麼好跟他說的！」另外，楊銘威還說如果抱方志友上台「自己也會骨裂」，方志友忍不住隔空送了老公一個白眼，夫妻倆互動超搞笑。方志友表示自己為了紅毯都沒吃飯，因為坐在輪椅上怕肚子會跑出來，目前她的受傷情況，只能原地起身但不能用力，雖然如此，已經預訂好了10幾天的出國計畫還是照舊，因為退費太多人不划算。現在使用的輪椅是陶晶瑩、李李仁贊助的，在得知她受傷需要輪椅後，陶晶瑩就說自己家裡有一台，非常好心地提供給她使用。她也透露跌倒後自己有去拜拜，但還是要怪自己不小心，醫生交代傷筋動骨100天不能落地，讓她都笑說：「我今天是娘娘！」