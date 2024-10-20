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▲賀軍翔說第一次參加典禮，被現場氣氛搞得原本不緊張都變緊張了。（圖／記者吳翊緁攝）

▲林依晨雖然自己沒得獎，但看到好友鄭元暢、楊謹華都得獎，讓她感動到哭慘。（圖／記者吳翊緁攝）

曾獲得兩屆金鐘視后的林依晨，今年以《不夠善良的我們》入圍迷你劇集女主角獎，不過獎項被同劇演員許瑋甯抱回家，在慶功宴上導演都直呼：「一直以為會雙蛋黃，遺憾依晨沒有得獎」，不過林依晨本人則表示一開始就一直覺得許瑋甯會得獎，大讚：「瑋甯好棒！」，本屆還有兩位多年好友楊謹華、鄭元暢首度拿下金鐘，讓林依晨都哭慘。至於和獎座失之交臂的賀軍翔則回憶揭獎當下「感覺很差」，因為本來不緊張的，都被現場氛圍搞到很緊張。賀軍翔雖然沒有得獎，但他表示自己沒有失落，不過第一次參與頒獎典禮的他，竟說最後揭獎時「感覺很差」，雖然自己常常看頒獎典禮，但第一次出現在揭曉得獎人的五宮格內，讓他被現場搞得很緊張，他也透露家人從紅毯開始時就有幫他打氣，喊話等他得獎。林依晨則在慶功宴提到，自己在揭獎時並沒有太多緊張的感覺，因為覺得會是許瑋甯得獎，另外看到好友楊謹華入圍8次首度得獎、鄭元暢出道21年終於獲得金鐘獎肯定，都讓她哭得很厲害。至於自己這次沒得獎，老公在第一時間送上愛的鼓勵，喊話：「在我心目中妳是永遠的最佳女主角、最棒的媽咪和老婆」，老公最近也從美國回到台灣，準備幫她慶生，而下周生日會如何度過？她透露一家三口打算去露營。