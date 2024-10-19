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▲今日距離蔡健雅發行第一張全創作專輯剛好滿17年，她直呼金鐘獎是最好的成績單。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎「戲劇原創歌曲獎」由蔡健雅的〈芬蘭距離〉奪下，已經獲得金曲獎無數次的她，是首度拿下金鐘獎，她上台領獎時也忍不住表示：「真的很不可思議！」在後台受訪時她透露，自己上台時是靈肉分離的狀態，「今天10月19日剛好是我第一張全創作專輯發行17年，是我給自己最好的成績單。」同時蔡健雅也喊話：「感謝第一個罵我的人。」〈芬蘭距離〉為《不夠善良的我們》的主題曲，是蔡健雅為男主角何瑞之（賀軍翔飾）打造的歌曲，充滿故事性的歌曲完美貼合戲劇，不負眾望拿下「戲劇原創歌曲獎」，蔡健雅表示，這首歌曲描述人與人之間為了要保護自己，因此產生距離感，她在後台受訪時透露，自己已經向宇宙下訂單，接下來要挑戰金馬歌曲，成為「三金歌后」。蔡健雅坦言最近都在休息，呈現荒廢狀態，今天也是不斷恍神，但今天得獎，她特別想感謝第一個罵她的音樂人，「他說女生不懂音樂，因為那句話刺激了我，那句話刻在我心裡，他說些話不是壞人，只是要提醒妳可以更好。」今日距離蔡健雅發行第一張全創作專輯剛好滿17年，她直言：「我還可以為這部劇寫歌，是我給自己最好的成績單，想鼓勵所有音樂人不要怕，被罵就繼續寫（歌）。」她也笑說，拿到金鐘獎就想回家睡覺、寫歌，因為剛寫完〈芬蘭距離〉太耗腦力，因此還需要累積一些靈感才能再出專輯，「新專輯還沒，光做影集配樂花了多細胞。」蔡健雅接下來會和《不夠善良的我們》劇組去慶功，她也特別感謝自己的兩隻貓咪，「我越來越孤僻，都待在家，都是牠們給我滿滿的愛。」