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許瑋甯以《不夠善良的我們》在金鐘59拿下迷你劇集最佳女主角獎，連續2年獲獎，讓她直呼不敢相信，在慶功宴上她也甜蜜分享了邱澤已經傳語音訊息給她，笑說老公比她還替自己開心，另外她也提到很可惜沒有辦法跟同劇演員林依晨「雙蛋黃」獲獎，認為沒有林依晨飾演的簡慶芬一角，就不成立她飾演的Rebecca，兩人是互相成就。許瑋甯得獎時在台上感謝老公邱澤，大讚她是自己的最佳隊友，慶功宴上她被問到邱澤是否已經送上祝福？許瑋甯甜笑表示：「有收到語音訊息了！」透露老公對於她得獎感到很開心，還試圖模仿老公的激動語氣，但才學了一秒後就害羞直呼：「我不會學啦！」之後許瑋甯聽到媒體收到邱澤回應有關於得獎的訊息中，還有附上愛心符號，讓她都笑老公在偷偷放閃。許瑋甯表示因為收到邱澤訊息時，旁邊還有工作人員在，所以也不好意思回他，等等有空時會跟他通電話。這次《不夠善良的我們》的兩位女主角許瑋甯、林依晨雙雙入圍迷你劇集最佳女主角，事前大家都期待她們是否能「雙蛋黃」同時拿下獎項，最後由許瑋甯獨自抱走，許瑋甯遺憾表示自己真的很想和林依晨一起手牽手上台領獎，因為沒有依晨飾演的簡慶芬一角，就不成立她飾演的Rebecca，認為兩人的角色是互相成就。