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資深媒體人黃暐瀚日前爆料，民眾黨主席柯文哲曾向國民黨立委吳宗憲詢問，被扣押的USB能否被檢方破解，但吳宗憲反駁無此事。黃暐瀚二度致歉，並說未來不會再評論柯文哲案情。國民黨立委黃健豪還原，吳宗憲確實有談到USB的狀況，只是參與者真的沒有柯文哲，只有在飛機上和車上閒聊的國民黨委員。根據黃暐瀚最一開始的說法，柯文哲涉嫌圖利京華城案，但一度無保請回，後來到花蓮出席國民黨立院黨團總召傅崐萁母親的告別式，柯文哲問吳宗憲，「USB能否被破解」。吳宗憲反駁，花蓮現場確實有非常多人關心這案子，「當天確實有人談論起這個，有人有提任何問題，不是專對我一個問，是閒聊的方式，我講的一定是檢方的SOP」。黃健豪說，前往花蓮那天，去回程的飛機上，吳宗憲坐在他前面，旁邊還有藍委徐巧芯、張智倫。「不管是在飛機上或車上，我們確實都有聊天，但其實都在聊檢察官辦案的通案原則，最基本的就是會針對數位儲存裝置進行還原。」黃健豪說，所以，「一個多月前在一個多人的場合，聽到吳宗憲委員談起花蓮的事。」這段描述不能說錯，「但我有在的場合中，所見參與者真的沒有柯文哲，只有在飛機上和車上閒聊的國民黨委員。」