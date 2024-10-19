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今年4月間，高雄一名男子趁咖啡店打烊之際，竟衝進店內對著正妹闆娘脫褲露鳥，而當時老闆娘正忙著結帳，面對男子行徑神情十分淡定，該男子見闆娘不理會，悻悻然離去，而事發當時監視器畫面曝光，對此，高雄新興分局表示，該名男子已涉公然猥褻，將依法調查後函請高雄地檢署偵辦。據了解，事發地點位於新興區中山一路，當天晚間，咖啡店闆娘正在打烊，一名男子突然衝進店內脫褲露鳥，未料闆娘卻不予理會，繼續講電話跟結帳，男子見對方反應淡定，下秒穿上褲子閃人。對此警方指出，該事件發生於今年4月間，並未接獲店家報案，但檢視影片內容，認定該男子已涉及公然猥褻罪，將通知到案依法辦理。