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第59屆金鐘獎戲劇類「迷你劇集電視電影女配角獎」，由苗可麗以《愛愛內含光》奪下，昨（18）日才剛在節目類典禮勇奪「綜藝節目主持人獎」的她，被問到連續2天上台拿獎的超強運祕訣，她偷偷透露在前幾天她去嘉義奉天宮錄節目時，正好遇到神明要進來敲鐘的契機，於是她就拉了幾下，當下就認為是一個徵兆，沒想到這兩天真的先後奪下獎座，強運到她自己都不敢置信。苗可麗在後台訴說自己的感謝：「我真的覺得我太幸運，老天爺對我太好，沒想到今天也會得獎，很不真實、像在作夢！」她表示自己在《愛愛內含光》中演得很過癮，很謝謝評審看到她的表現，並提到自己前幾天剛好因為上節目去了嘉義奉天宮，當時正好有神明要進來，聽到敲鐘的聲音後，她問工作人員如果捐香油錢的話是不是也可以敲一下？工作人員表示等到神明出去就可以跟著敲，於是最後苗可麗就拉了幾下鐘，結果就真的連續奪得綜藝節目主持人獎、迷你劇集電視電影女配角獎，對此她本人都直呼相當神奇、好不真實。