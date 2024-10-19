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▲謝展榮得獎感言喊話要不看好他的人看好了，在後台被問到是不是對爸爸謝祖武嗆聲？他笑說雖然是在對爸爸說沒錯，但只是喊話。（圖／三立提供）

▲謝展榮感謝林心如和霍建華夫婦對他的提拔，表示沒有他們自己就不會得獎。（圖／三立提供）

謝展榮以《有生之年》在第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮上，拿下一生只有一次的戲劇節目最具潛力新人獎，他在台上的得獎感言最後一句話表示：「不看好我的人看好了！」被猜測是在對爸爸謝祖武「嗆聲」，對此謝展榮在後台承認是在對爸爸說話沒錯，但是強調「只是喊話、不是嗆聲」，笑說開心的典禮不要這麼有砲火味。雖然謝展榮認為爸爸一定也會替他高興，「沒有他就沒有我」，表示爸爸只是刀子口豆腐心，但他也猜測爸爸應該沒有觀看直播。除此之外，他也再三感謝製作人林心如和霍建華的提拔。謝展榮提到獎金10萬塊還沒想好怎麼花，可能會存起來或是繳車貸，事前沒有和爸爸聊過金鐘獎，所以也沒有承諾如果得獎要怎麼替他慶祝，至於他自己的慶祝方式，他則表示希望可以快點接到下一部戲，認為這就是最棒的慶祝方式。謝展榮一得獎，身為《有生之年》製作人的林心如就在台下忍不住落淚，而謝展榮在後台也再次提到對他的感謝：「謝謝心如姐、建華哥，如果沒有這對賢伉儷的指點、幫忙我和劇組間的磨合，我就不可能會得獎 」，並透露林心如在典禮開始前就鼓勵他很多，讓他如果真的上台的話不要緊張，放輕鬆講完自己想講的話就好。