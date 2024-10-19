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▲《有生之年》在金鐘59橫掃6項大獎。（圖／記者陳明安攝）

楊貴媚以《有生之年》在第59屆金鐘獎拿下戲劇節目女主角獎，睽違25年成功再度於金鐘獎封后，她在台上感謝評審看到資深藝人的表現，並喊話：「得金鐘獎不會漲價，請大家多多愛用我！」之後楊貴媚一到後台又忍不住落淚，她透露自己在得獎的當下整個人都傻了，完全不敢相信自己得獎！楊貴媚一一點名自己的對手們，還大讚楊麗音的《華麗計程車行》很好看，相較楊貴媚的不可置信，製作人林心如在一旁對楊貴媚說：「我就知道是妳！」對女主角的表現予以最高肯定！楊貴媚感性地謝謝每個演員，直呼劇組就像個溫暖的大家庭，拍攝的時候感受到滿滿的愛，楊貴媚笑說《有生之年》的導演就像是大家長，看到每個演員得獎都在哭。楊貴媚最後又提到：「衷心感謝導演，讓我可以演出過去沒有挑戰過的角色。」《有生之年》在本屆金鐘獎共拿下6項獎座，囊括了戲劇節目獎、戲劇節目女主角獎、戲劇節目男主角獎、戲劇節目男配角獎、戲劇節目導演獎以及戲劇節目最具潛力新人獎，超級風光。