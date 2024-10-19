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▲賈靜雯這次除了大開深V，更露出香肩，性感程度破表。（圖／NOWnews攝影中心）

台北流行音樂中心今（19）日晚間正舉行演藝圈年度盛事第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，星光大道在5點整準時開始，稍早資深女星賈靜雯登上紅毯，以大開深V的黑色禮服現身，露出東西半球，辣出新高度，還有眼尖網友發現她似乎剪了新髮型，整個人更加清爽。賈靜雯今年以《此時此刻》入圍「戲劇節目女主角獎」，該作品也入圍本屆金鐘獎9項提名，受到業界極大的肯定。由《華燈初上》導演連奕琦執導，透過單元劇的方式呈現愛的各種形狀，其中演員陣容包含小S、吳慷仁、曾敬驊、賈靜雯、郭雪芙、劉俊謙等，被網友稱作是史上「含金量」最高陣容、愛情豪華餐，也更難預測得獎名單。故事背景設定在疫情期間，全民經歷封城隔離、疾病死亡，現代人的愛情也因此改變，有著各種不同的型態，《此時此刻》透過10個「非典型」人與人連結的短篇故事，不以疫情而是以愛情紀念此時此刻。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。